La sfida di oggi tra Inter e Monza sarà anche l'occasione per rivedere contro due grandi amici ed esperti a.d. come Adriano Galliani e Beppe Marotta . "Non riuscirà l’amicizia a cambiare la natura dell’uomo, ma tra l’a.d. del Monza e Beppe Marotta c’è davvero un legame unico" scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che il feeling tra i due va avanti da ormai 40 anni fatti di calcio, trattative, cene e sfide che mai hanno intaccato la stima reciproca.

"Questo, in fondo, è un derby lombardo, che non è ancora finito e che vivrà una nuova pagina stasera all’U-Power Stadium - si legge -. Gli almanacchi ricordano che il primo incontro “dirigenziale” risale al lontano 31 maggio ‘81, Monza-Varese di B: vittoria in trasferta con autorete, più qualche immancabile battibecco di Galliani con gli arbitri. Una volta in sella al Milan, proprio Galliani diventerà un esempio e un’ispirazione per Marotta, più giovane di 13 anni ma con uguale maniacalità nel lavoro. Così, mentre uno costruiva la squadra dei sogni con Sacchi, l’altro affinava le armi del mestiere proprio al Monza". E non è un caso che la società brianzola abbia postato sui social una vecchia foto in bianco e nero risalente al lontano 11 giugno 1988 e con una scritta romantica: "In attesa di chi qui è di casa...", con il chiaro riferimento all'allora 31enne Marotta.