Tutto pronto per l'inserimento del fuorigioco semi-automatico anche in Serie A? Sembra proprio di sì. "Anche sabato (dopodomani) ci sarà un riunione a Lissone degli arbitri per fare l’ennesima esercitazione al fine di utilizzare il prima possibile il sistema del fuorigioco semiautomatico - conferma la Gazzetta dello Sport -. Ma? Ma c’è sempre un ma. Perché nel frattempo pare che la Figc, ovvero la Federcalcio che già aveva pensato il tutto con più prudenza, abbia intenzione sì di cominciare come effettivamente ha annunciato la Lega Calcio – e come no – ma semmai di allungare di pochissimo i tempi.