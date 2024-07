Sebastiano Esposito sembra essersi convinto a sposare la causa dell'Empoli. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha capito che in Toscana avrebbe concrete possibilità di giocare da titolare in Serie A e con lui nella futura squadra potrebbe arrivare anche Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan e lo scorso anno al Monza.