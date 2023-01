Denzel Dumfries è ancora il giocatore dell'Inter che più di tutti rischia di lasciare i nerazzurri prima della scadenza del 30 giugno, quando verrà chiuso il bilancio economico in essere. "I nerazzurri preferirebbero privarsene solo a stagione finita, così da programmare il futuro con la dovuta calma, ma ciò non toglie che Denzel sia in vendita già adesso", riporta La Gazzetta dello Sport. Chelsea e United, scrive la rosea, "pensano alla prossima stagione, ma potrebbero anticipare a gennaio l’operazione. In quel caso, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio potrebbero accelerare sui nomi che hanno già scritto sul taccuino per giugno".