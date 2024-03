Stagione horror quella arbitrale secondo la Gazzetta dello Sport. Le ultime due direzioni ampiamente scadenti sono state quelle di Di Bello in Lazio-Milan e di Marchetti in Torino-Fiorentina.

La rosea spiega come Gianluca Rocchi, suo malgrado, sarà costretto a fare quello che non avrebbe voluto ovvero: far rifiatare due dei suoi ragazzi. Ma Di Bello, ad esempio, è recidivo: prima del venerdì shock di Lazio -Milan, a fine agosto era incappato in Juventus-Bologna e nel rigore non fischiato per fallo di Iling su Ndoye. Era stato un mese senza arbitrare, poi aveva diretto Cittadella-Como il 24 settembre e Fiorentina-Cagliari il 2 ottobre. E’ andata peggio a Fourneau che dopo Torino-Frosinone 1-2 di Coppa Italia (2 novembre) è tornato a dirigere un match di A il 24 febbraio (Genoa-Udinese 2-0), ma quattro giornate del massimo campionato le ha saltate per esempio Daniele Doveri, dopo gli errori di Monza-Torino. E pure Fabbri, dopo Inter-Verona 2-1 del 6 gennaio, era tornato ad arbitrare in Serie A il 24 febbraio.

Ma hanno sbagliato un po' tutti: da Rapuano a Massa fino a Massimi che non si vede da Frosinone-Torino del 10 dicembre. Male pure l'assistente Zingarelli, che nel recupero tra Inter e Atalanta di mercoledì scorso ha alzato la bandierina troppo presto in occasione del rigore poi fallito da Lautaro. Un disastro.