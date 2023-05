Nelle scorse ore, racconta la Gazzetta dello Sport, una trentina di milanisti e altrettanti interisti famosi si sono dati appuntamento nella storica Osteria del Treno, a Milano, per un evento privatissimo, una cena omaggio alla milanesità e al derby dei derby che si giocherà in doppia sfida in semifinale di Champions il 10 e 16 maggio. Da una parte gli “Internati”, rappresentanti della chat di “estremo interismo” amministrata dall’architetto Stefano Boeri, e dall'altra il più semplice “Milan Club”, chat rossonera gestita dal giornalista Giacomo Papi. Presente, nello schieramento nerazzurro, anche Massimo Moratti, accolto all'arrivo dai suoi devoti con un inno nostalgico "C’è solo un presidente". A sorpresa, invitato dai “nemici “internati”, spunta pure Renato Pozzetto, rossonero da una vita.

In mezzo alle due tavolate un tavolo “neutro”, con un microfono per l’oratore di turno; lo stesso menu è un omaggio a Gianni Brera e all’identità milanese: si parte con mondeghili e via di risotto giallo con una michetta di pane che accompagna. E siccome è derby anche nella musica, ecco un trombettista di fede interista, che avvia la serata suonando “O mia Bela Madunina”, e un pianista milanista che omaggia il rossonero Jannacci, mentre Malika canta “El purtava i scarp del tennis”. L'ospite d'eccezione compare in video, si tratta di Stefano Pioli: "Salutiamo i cugini, ma forza Milan".

A fine cena, tutti a cantare “La vita l’è bela” attorno a Pozzetto.