La penalizzazione di 15 punti fa tornare tutto in discussione in casa Juventus . Da Massimiliano Allegri a Federico Cherubini , fino ai giocatori.

Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, ricordando che "il sogno dei tifosi resta Antonio Conte, che ha già traghettato la squadra fuori da una situazione complicata e ha un Dna molto bianconero. Sembra l’uomo giusto per ricostruire, però ha anche uno stipendio decisamente fuori portata: la ricongiunzione, ammesso che la nuova dirigenza voglia ripartire da lui, sarebbe possibile solo se l’ex capitano della Juventus (che da allenatore ha vinto i primi 3 scudetti della serie dei 9 consecutivi) facesse una scelta di cuore, rinunciando a una fetta consistente del suo ingaggio annuale per far rinascere la sua Signora".