C'è anche Davide Frattesi tra i giocatori contesi da Inter e Milan in questa sessione di mercato. Il centrocampista lascerà il Sassuolo per volare in una big, ma non ci sarà una decisione tra oggi e domani. Questo, almeno, quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, che conferma come le due milanesi siano in prima fila, seguite da Juve e Roma. La scelta del giocatore ci sarà solo tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva, ovvero tra fine giugno e inizio luglio.

"Il Sassuolo per Frattesi chiede 40 milioni e sta ovviamente dialogando con tutti - conferma il quotidiano -. Ha visto la Juve, parla sempre con l’Inter, incontrerà il Milan. Il meeting tra Giovanni Carnevali e Giorgio Furlani, a.d. del Milan, inizialmente previsto per l’inizio della prossima settimana, slitterà probabilmente a metà settimana ma il particolare non inciderà. Quello che conta è nella volontà: chi farà l’offerta migliore, la più decisa nei tempi, nelle cifre e nelle idee, vincerà la partita. L’Inter ha un vantaggio di partenza dato da settimane di trattative ma prima deve vendere Brozovic. In Arabia? Possibile, ma occhio al Barcellona, che ha un interesse reale".

Il Milan pensa invece di giocarsi la carta Lorenzo Colombo, attaccante apprezzato dal Sassuolo: si tratta di un’alternativa a Samuele Mulattieri, punta di proprietà dell’Inter e nell'annata appena conclusa protagonista con il Frosinone in B. "Colombo è decisamente più avanti nel processo di crescita, quindi quel dialogo col Milan può decollare. Molto dipenderà anche dalla scelta del Milan: tenerlo, venderlo o prestarlo? Di sicuro, Frattesi e Colombo possono essere legati da un filo nemmeno troppo sottile", conclude la Gazza.

