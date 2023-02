Mercoledì sera, a San Siro, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao, grandi compagni ai tempi della Lazio, metteranno per un momento da parte la loro amicizia per provare a superarsi nella sfida degli ottavi di Champions League che metterà di fronte Inter e Porto. In questo fondamentale, fa notare la Gazzetta dello Sport, il portoghese è ormai diventato uno specialista, soprattutto quando incrocia le squadre italiane nella massima competizione europea: alla guida dei Dragoes, il 48enne di Coimbra, negli anni, ha fatto vittime illustri come Roma (stagione 2018-19, ottavi di finale), Juventus (2020-21, ottavi di finale) e Milan (girone).