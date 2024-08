La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più distanti. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport mentre analizza la situazione dell'attaccante accostato anche all'Inter in vista della prossima stagione, quando sarà svincolato dai bianconeri e ingaggiabile a costo zero. L'ultima conferma arriva dal campo, con Thiago Motta che ha deciso di escludere l'ex Fiorentina per la trasferta di Pescara, dove questa sera è in programma il test serale contro il Brest.

Chiesa resterà alla Continassa e la motivazione non è fisica, visto che il giocatore ha lavorato sempre con il gruppo dal rientro della squadra dalla Germania: con i discorsi per il rinnovo in salita, la Juventus proverà a cederlo entro fine mercato per evitare il rischio di perderlo nel 2025 a parametro zero.