In questa stagione, c'è quasi sempre uno "spettatore" in più alle partite dell'Inter: è Yann Sommer. Anche ieri sera, infatti, il portiere svizzero è stato a guardare la partita senza dover compiere alcun intervento. Zero è il numero dei tiri in porta subiti: un qualcosa che - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - è ormai diventata un'abitudine. Restando ai soli match di Champions League, all'Inter non accadeva di non subire zero tiri nello specchio addirittura da Inter-Sporting 1-0 del 22 novembre 2006.