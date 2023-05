I tifosi di Inter, Roma e Fiorentina preparano l'esodo per le finale di Champions, Europa e Conference League centrate negli ultimi giorni. Ma com'è la questione biglietti? A fare il punto ci pensa La Gazzetta dello Sport, che in ottica nerazzurra spiega come in Viale della Liberazione sia un susseguirsi di riunioni con la Uefa. "Ieri una delegazione interista era a Istanbul per occuparsi della logistica e, sul tema della vendita dei biglietti non si è ancora presa una rotta definitiva, anche per assenza di direttive precise dall’alto - si legge -. Senza considerare le difficoltà pratiche derivanti proprio dalla scelta di Istanbul, non una città “semplice” e abituata a questi tipi di eventi. All’Inter contano comunque di poter dare entro il weekend o, al massimo a inizio settimana, una comunicazione con le linee guida per la finale".

L'Inter stima le potenziali richieste in 100mila circa, mentre i tagliandi assegnati sono appena sotto i 20mila. Ecco perché è probabile che solo una piccola parte dei 40mila abbonati sarà accontentata, considerando che c'è anche una quota da assicurare sponsor e aree hospitality. "Conterà la fidelizzazione del tifoso negli anni: su quali basi e in che misura sarà garantita una dotazione agli abbonati di lunga data è uno dei dettagli in via di definizione - prosegue la rosea -. Nonostante l’Inter abbia notato con sgomento un eccesso dei prezzi dei voli e degli hotel, impennatisi negli ultimi tempi (nella somma si rischia di superare i 2mila euro...), si stanno predisponendo dei pacchetti speciali. Saranno riservati agli Inter Club più numerosi e rappresentativi, un po’ come è stato già organizzato nelle ultime partite di Champions usando come “vettore” il Gruppo Gattinoni, partner del club da anni oramai".