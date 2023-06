Un turco-tedesco e un turco-tedesco si affronteranno a centrocampo all'Atatürk di Istanbul sabato sera per la finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi mette di fronte Hakan Calhanoglu e Ilkay Gündogan, leader delle rispettive linee mediane. Per Gündogan sarà la terza finale di Champions dopo i due ko con Bayern ai tempi del Dortmund e Chelsea due anni fa col City, mentre per Calhanoglu sarà un inedito.

"Il 32enne Ilkay a Gelsenkirchen, cuore della ricca regione della Ruhr, mentre il 29enne Hakan a Manheim, verso il confine con i Paesi Bassi. Ilkan e Hakan non hanno mai giocato contro in una sfida fratricida in nazionale: l’unico precedente su fronti opposti è in Bundesliga, nel settembre 2015, un 3-0 senza storia del Dortmund di Gundogan al Leverkusen di Calha. Nella bacheca di entrambi, però, non c’è traccia di trofei internazionali e qui la stella del City ha ben più rimpianti, dal Mondiale saltato in Brasile a due finali di Champions perdute. In ogni caso, sabato uno dei due sfaterà questo tabù", si legge.