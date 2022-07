Approfondimento della Gazzetta dello Sport su Raoul Bellanova, l'esterno che ieri ha svolto le visite mediche e messo la firma sul contratto che lo porta dal Cagliari all'Inter. "Affare low cost, chiuso in prestito oneroso per tre milioni di euro e con un diritto di riscatto fissato a 7 - conferma la rosea -. Bellanova nel pomeriggio poi ha anche messo la firma sul contratto quadriennale, con un ingaggio che aumenterà ogni anno di centomila euro, partendo da 900mila euro netti (più bonus) del primo anno per finire con 1,3 milioni netti di base (sempre più bonus) previsti nell’ultimo anno di contratto". L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi.