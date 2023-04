Acquisto per l'Udinese: ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Jordan Zemura, difensore del Bournemouth e della nazionale dello Zimbabwe. "Idealmente dovrebbe sostituire Destiny Udogie, sposo promesso del Tottenham. Si tratta infatti di un laterale sinistro in grado di agire sia in una difesa a quattro che da quinto, dotato di buone qualità tecniche e di uno spunto in velocità di tutto rispetto - spiega la Gazzetta dello Sport -.