Bastoni in campo, anche ieri mattina ad Appiano. Anche l'attenzione della Gazzetta dello Sport è focalizzata sulla disponibilità del centrale: "Il difensore vuole esserci, si è allenato anche grazie a una fasciatura e tutto fa pensare che partirà dall’inizio - si legge -. Stamattina Inzaghi ha fissato un breve allenamento, poi l’ultima decisione: in caso di forfait (a ieri sera comunque improbabile) dentro D’Ambrosio. L’altro dubbio è sulla destra: Dumfries avanti su Darmian. In avanti ci sarà Dzeko con Lautaro. Nota a margine: i tifosi nerazzurri arriveranno allo stadio in corteo da Ponte Milvio".