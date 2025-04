Sfida nella sfida quella tra Barella e Reijnders stasera nel derby d'andata di Coppa Italia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, su San Siro stasera ci saranno anche gli occhi di tante big d'Europa: non perché i due siano sul mercato, ma perché diventa inevitabile osservare due talenti così per chi magari è alla ricerca di rinforzarsi a centrocampo.

"Se Reijnders si è imposto in questa stagione a suon di gol dopo un 2023-24 meno scintillante, Barella ha una costanza di rendimento impressionante dal 2019, quando l’Inter lo ha pagato una cinquantina di milioni, bonus compresi, dal Cagliari - evidenzia la rosea -. Nicolò non ha fatto pentire i dirigenti dell’investimento: ha contribuito in maniera fondamentale alla conquista di due scudetti e altri trofei, si è imposto come uno dei leader del gruppo e, da interista doc, è già allontanato il corteggiamento per la prossima stagione dell’Al Hilal, che lo avrebbe ricoperto di soldi".

E stasera sarà di nuovo capitano, complice l'assenza di Lautaro. I due si daranno il cambio in campionato, considerando che il sardo è squalificato per Parma.