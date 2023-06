"Un anno fa, quando l’Inter fu eliminata dalla Champions agli ottavi contro il Liverpool, Simone Inzaghi si rammaricò per il rosso a Sanchez ad Anfield ma soprattutto per non aver potuto aggrapparsi alla leadership di Nicolò Barella nel doppio confronto con i Reds". Lo ricorda la Gazzetta dello Sport in riferimento al rosso per il centrocampista nerazzurro a Madrid che gli costò ben due turni di squalifica, costringendolo a saltare il doppio incrocio con Klopp.

Il sardo è fondamentale per l'Inter e chissà come sarebbe andata con lui in campo un anno fa. Stavolta Barella non ha saltato gli ottavi e neppure quarti e semifinali. E i nerazzurri sono in finale. "Adesso arriva la prova più dura: reprimere la magia di Kevin de Bruyne, il direttore d’orchestra della banda Guardiola. Il Real c’era quasi riuscito all’andata, ma è bastato distrarsi un attimo e Kevin ha colpito. Nicolò lo sa, non va concesso nulla. Ed è pronto per la missione", sottolinea la rosea.