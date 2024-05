Gli sviluppi di mercato potrebbero portare Marko Arnautovic lontano dall'Inter. Forse in Arabia, secondo La Gazzetta dello Sport. Le caratteristiche dell'austriaco sono molto simili a quelle di Taremi, in arrivo a Milano. Un'altra punta può arrivare, ma è legata all'uscita proprio di Arnautovic, che ha anche un ingaggio pesante da 3,5 milioni di euro, senza contare che c'è anche Correa da piazzare.

L'austriaco è un uomo spogliatoio ben voluto da tutti e se sta bene può essere ancora utile, ma ha avuto problemi muscolari e ha faticato tanto ad essere concreto in area, al di là della doppietta di ieri. Se ci fosse la possibilità di prendere un giocatore più giovane e duttile, vedi Gudmundsson, anche Inzaghi darebbe l'ok. La speranza della dirigenza per non fare minuslvalenza è legata appunto alla Saudi League.