Il PSG e il Chelsea fanno sul serio per Osimhen: è testa a testa per l'attaccante nigeriano come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. C'è una clausola tra i 120 e i 130 milioni di euro a indicare la strada più semplice per assicurarsi le prestazioni del numero 9 del Napoli, ma oggi tutti i club interessati lavorano a una strategia diversa, magari per dilazionare il pagamento della clausola (vedi il Psg) o abbassare il cash con l'inserimento di contropartite.

Proprio a proposito di contropartite, i Blues potrebbero inserire nel pacchetto il cartellino di Romelu Lukaku oltre a 80 milioni cash. L'ingaggio ingombrante del belga potrebbe ostacolare l'operazione, considerando anche che gli azzurri non giocheranno in Champions.