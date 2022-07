La campagna abbonamenti dell’Inter continua a volare. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, sono quasi quarantamila le tessere già vendute per la stagione 2022-23 all’inizio della scorsa settimana e nuovo sold out per i settori di primo e secondo anello. E allora il club nerazzurro ha deciso di aprire alla vendita degli abbonamenti anche per il terzo anello verde a partire da martedì e fino a esaurimento posti: appena 190 euro per le 19 partite casalinghe in Serie A, un prezzo vantaggiosissimo e con le solite agevolazioni anche per i biglietti di Champions League. E c'è anche un'ulteriore novità: i nuovi abbonati del terzo anello riceveranno in omaggio una sottoscrizione annuale a GAll della Gazzetta dello Sport, e cioè Gazzetta.it con i suoi contenuti Premium e con la possibilità di sfogliare ogni giorno la rosea in formato digitale.