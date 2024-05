Ci sono ancora degli ostacoli da superare sulla strada del finanziamento a cui Steven Zhang sta lavorando con Pimco per liquidare il prestito ricevuto da Oaktree. Come spiega il Corriere della Sera, il primo è il tempo: entro il 20 maggio va versato al private equity la somma di 385 milioni di euro, potrebbe slittare tutto al 21 visto che lunedì è festa nazionale in Lussemburgo ma le ore restano poche.

I rapporti tra Suning e Oaktree si sono deteriorati, il fondo (secondo l'Inter) sta provando a sfruttare la sua posizione negoziale per ostacolare la chiusura con Pimco e avrebbe proposto un nuovo finanziamento con scadenza più breve e costi più elevati. Oaktree potrebbe, in caso di mancato rimborso, escutere il pegno sulle quote e avrebbe già avviato le procedure per assumere il controllo del club. A Zhang, per evitare questo esito, serve un assist da Pimco.