È un weekend di trappole per le big della Serie A. Lo scrive oggi il Corriere della Sera analizzando gli impegni dell'Inter (in casa col Frosinone), Juventus (a Torino col Cagliari) e Milan (in trasferta a Lecce).

Secondo il quotidiano generalista, i nerazzurri dovranno sfruttare la "condizione strepitosa", con Simone Inzaghi conscio di avere squadra da seconda stella. E la qualificazione agli ottavi di Champions League già centrata può essere un grosso aiuto per gestire al meglio la rosa fino a metà dicembre.