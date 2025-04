L'Inter Primavera si gioca il passaggio del turno in Youth League oggi pomeriggio alle 17. Quarti di finale in gara unica in casa del Trabzonspor, per i ragazzi di Andrea Zanchetta, reduci da una fase a gironi spettacolare (solo vittorie) e dal passaggio del turno ai sedicesimi contro il Lille (3-1) e agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco ai rigori (1-1 dopo i regolamentari con pari in extremis di Alexiou).

Come ricorda il Corriere della Sera, i turchi hanno invece superato Zvijezda, Midtjylland, Buducnost e Sarajevo, accedendo al tabellone principale, dove il Trabzonspor ha regolato Juventus e Atalanta. Erano 13mila gli spettatori presenti nella gara contro i bergamaschi: si preannuncia un clima incandescente. Chi vince trova una tra Salisburgo e Olympiacos in semifinale a Nyon il 25 aprile. Assente oggi lo squalificato Re Cecconi.