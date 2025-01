Niente lavoro in campo ieri per Marcus Thuram: il francese è in dubbio per la finale di Supercoppa.

"Uscito nell’intervallo della sfida con l’Atalanta di giovedì, è rientrato in campo con le due squadre ancora negli spogliatoi per testare il dolore all’adduttore sinistro - riferisce il Corsera -. Il suo è stato quindi uno stop precauzionale per un leggero affaticamento. Se il dolore persisterà e saranno necessari gli esami del caso, il francese salterà la finale". Pronto Taremi, ma salgono le quotazioni di Correa...