Quella di André Onana sarebbe una perdita tecnicamente molto importante in casa Inter. Lo sottolinea anche il Corriere della Sera, riprendendo una statistica relativa alla campagna europea dei nerazzurri. "L’interista è risultato il miglior numero uno dell’ultima edizione della Champions per gol evitati rispetto alla qualità dei tiri affrontati, con ben 7.6 reti subite in meno rispetto a quelle attese - si legge -.

Ma l’apporto di Onana non si è limitato alla fase difensiva. L’interista infatti è stato fondamentale anche per la fase di possesso, grazie alla sua qualità nel giocare palla con entrambi i piedi".