La partita odierna tra Argentina e Polonia e i rischi di eliminazione dell'albiceleste sono temi che pongono i riflettori sulle prestazioni di Lautaro Martinez. "Il Toro per ora è una delle delusioni - scrive il Corriere della Sera - la gara inaugurale con l’Arabia è stata una specie di supplizio, vissuta cadendo ogni volta nella trappola del fuorigioco (due gol annullati), con il Messico era solo dentro l’area, quasi sempre spalle alla porta. Spunti: nessuno. Iniziative in pari misura. L’interista è in uno di quei momenti così, ma il gioco della Selecciòn di sicuro non lo aiuta".