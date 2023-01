>"Nessun rischio per chi non è al 100 per cento" si legge sul Corriere della Sera che tranquillizza i tifosi in vista della Supercoppa di mercoledì contro il Milan: "Calhanoglu è recuperato e sarà titolare, Barella è tra i convocati ma partirà dalla panchina". Inzaghi non corre grandi rischi, e se l'ex Cagliari sembrava dare meno preoccupazioni del turco, è proprio quest'ultimo ad aver fornito maggiori garanzie al piacentino. In mediana con l'ex Milan e "Mkhitaryan si giocano un posto Asllani e Gagliardini", il primo favorito sul secondo. Tornato in gruppo Romelu Lukaku dopo aver saltato la sfida di Parma, il belga è rientrato in gruppo ma resta alla Pinetina, l'obiettivo è recuperare contro i cugini.