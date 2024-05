"Una sconfitta che fa rumore. L’Inter, in overdose di felicità per lo scudetto della seconda stella, cade contro il Sassuolo come era successo all’andata a settembre dentro un campionato dominato e messo in cassaforte con cinque giornate di anticipo". Il Corriere della Sera comincia con queste parole il suo pezzo di analisi nel day after del ko dei freschi campioni d'Italia sul campo dei neroverdi, reduci da una vittoria pesante in ottica salvezza.

Il quotidiano generalista parla di "una brutta figura" della squadra di Inzaghi, che con la sconfitta di ieri dà l’addio alla possibilità di tagliare il traguardo dei 100 punti: adesso, vincendo le ultime tre, può solo superare i 97 punti dell'Inter di Roberto Mancini.