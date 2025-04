"Dico subito che come percentuali sarà 60-40 a favore del Barcellona che quest'anno a mio parere gioca il miglior calcio europeo". Questo il pensiero di Bojan Krkic, ex attaccante blaugrana, sulla semifinale di Champions League tra i catalani e l'Inter: "Però l'Inter è una squadra organizzatissima e potente - aggiunge a TMW -. E' strano che abbia perso tre partite consecutive. C'è da dire comunque che in una semifinale di Champions per il Barcellona l'Inter è l'avversario più duro che possa esserci. I nerazzurri giocano benissimo a centrocampo con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella e i laterali Dumfries e Dimarco. E poi Lautaro è incontrollabile, Thuram è molto forte. In Champions ha fatto un buonissimo cammino".

Che partita dovrà impostare l'Inter?

"I nerazzurri hanno sempre giocato allo stesso modo, con lo stesso sistema. Il possesso palla sarà di più di sicuro per il Barcellona e questo l'Inter deve metterlo in conto. Gli spagnoli si mettono nel tuo centrocampo e giocano a calcio, fanno una pressione alta, con una rapida circolazione di palla. L'Inter ha le sue possibilità con il contropiede con i suoi giocatori come Dumfries e Dimarco, ma anche Barella. L'arma letale dell'Inter può essere questa. Sarà una gara dura per entrambe le squadre".