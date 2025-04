Il dietro le quinte di Inter-Roma raccontato dal bordocampista di DAZN Davide Bernardi per Calciomercato.com può essere riassunto da tre momenti. Il primo va in scena dopo il tentativo vano di Benjamin Pavard di tornare in campo dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata all'alba del match, con la reazione eloquente di un Simone Inzaghi sconsolato: "È veramente una cosa incredibile", le parole del tecnico nerazzurro a sottolineare l'ennesimo infortunio che ha colpito un suo giocatore in questa stagione.

Sempre dalla parte delle panchine, arriva il secondo episodio curioso che vede Claudio Ranieri scherzare con Matteo Darmian dopo le proteste nerazzurre per alcune decisioni dell'arbitro Michael Fabbri: "Siete forti in tutto, siete forti in tutto. Ma che vuoi fare pure il mio lavoro?", dice sorridendo il tecnico giallorosso all'ex Manchester United, che con i piedi sulla linea laterale è molto vicino all'area tecnica degli ospiti.

Infine, il giornalista pone l'accento su quanto successo dopo il mancato rigore assegnato ai nerazzurri per fallo di Evan N'Dicka ai danni di Yann Bisseck: mentre Inzaghi resta impassibile, Lautaro mima la trattenuta correndo dall’arbitro. "È netto, è netto, non guarda nemmeno il pallone", aggiunge Marko Arnautovic rivolgendosi al quarto uomo.

