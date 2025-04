È la notte dell'andata della semifinale di Champions League. Allo stadio Montjuic si affrontano Barcellona e Inter, carnefici delle tedesche Dortmund e Bayern nei quarti. Entrambe, peraltro, avevano concluso la League Phase a 19 punti, come l'Arsenal che ieri ha perso 0-1 con il PSG, alle spalle solamente del Liverpool. Duello di altissimo livello.

QUI BARCELLONA – I catalani arrivano all'appuntamento carichissimi dopo il successo nel Clasico di coppa nello scorso weekend. Non che mancasse consapevolezza a un gruppo che sta facendo benissimo con Flick in panchina. Pesano le assenze di Balde e Lewandowski, ma le soluzioni alternative non mancano: a sinistra giocherà Martin, mentre in attacco Ferran Torres agirà da falso nueve davanti a Yamal, Dani Olmo e Raphinha. Centrocampo di grandissima qualità con De Jong e Pedri.

QUI INTER – Inzaghi e l'Inter hanno un'enorme voglia di riscatto dopo la "settimana maledetta", quella dei ko con Bologna (per la verità facente parte di un'altra settimana), Milan in coppa e Roma. Sconfitte che hanno cancellato un obiettivo e reso molto complicato un altro. Ma oggi l'attenzione è solo sulla Champions, dove si parte 0-0 in casa di un avversario terribile. Il tecnico nerazzurro, anche stavolta, non avrà la rosa completa: mancherà Pavard, arresosi alla distorsione alla caviglia sinistra rimediata domenica. Importantissimo il recupero di Dumfries, in campo certamente dall'inizio. Da capire la situazione Thuram: col passare delle ore sono cresciute le chance di vederlo titolare a fianco di Lautaro. Bisseck per Pavard in difesa, mentre a sinistra Dimarco pare aver vinto il ballottaggio con Carlos Augusto. Rispetto al campionato, dove erano squalificati, tornano Bastoni e Mkhitaryan.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Panchina: Iñaki Peña, Kochen, Araujo, Garcia, Christensen, Fort, Pablo Torre, Gavi, Fermin Lopez, Pau Victor, Ansu Fati.

Allenatore: Flick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Balde, Lewandowski, Casadó, Bernal.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Re Cecconi, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnauotivc.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard.

ARBITRO: Turpin.

Assistenti: Danos e Pages.

Quarto ufficiale: Letexier.

Var: Brisard (Delajod).

