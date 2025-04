A poche ore dal confronto con il Barcellona a Montjuic, Simone Inzaghi parla ai microfoni di Prime Video facendo il punto della situazione in casa Inter: "Tutte le partite sono aperte, anche due anni fa abbiamo giocato col Barcellona e abbiamo fatto due grandi gare. Dovremo fare altrettanto, come col Bayern Monaco, col City, Con l'Arsenal. La squadra sa che serviranno due grandi partite, con concentrazione e scelte continue. Cercheremo di giocarcela nel migliore dei modi, la qualificazione si gioca in 180 minuti, si parte sempre per vincere. L'Inter ha disputato un'ultima settimana non nel modo migliore, contro la Roma abbiamo avuto il problema di Pavard. Ho qualche dubbio legato alle condizioni di Thuram. Siamo consapevoli di giocarci una semifinale di Champions con tanto entusiasmo. Abbiamo analizzato quello che è successo nell'ultima settimana".

Come si resettano le ultime tre sconfitte consecutive?

"Guardando le prime 50 partite stagionali, tralasciando le ultime tre che potevano essere disputate meglio. Abbiamo qualche infortunio come anche altre squadre che abbiamo incontrato, è stata una stagione lunga e dispendiosa, anche parlando con altri tecnici la Champions, rispetto alle passate stagioni, è stata molto più impegnativa. Ma tralasciando le ultime tre partite sono orgoglioso di questa grandissima stagione".

Parlare di Triplete è stato controproducente?

"Assolutamente no, io sono orgoglioso, ripeto, di quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo senza far calcoli, arrivando qui con il massimo impegno. Poi vedremo quello che succederà, siamo in competizione per due titoli e alla fine faremo i conti".