Il Barcellona questa sera giocherà il suo 50° match a Montjuic. Dal primo, 19 agosto 2023, solo una volta i blaugrana non hanno fatto gol: era il 15 dicembre scorso quando arrivò la sconfitta di misura per 1-0 con il Leganes di Borja Jimenez. E la Gazzetta dello Sport ha intervistato proprio l'allenatore 40enne che è riuscito a inceppare la macchina da gol di Flick.

Come si batte il Barça?

"Facendo tantissime cose molto bene, aiutandosi tanto, tenendo presente che quest’anno il Barça è cambiato diventando una squadra molto più verticale. Devi avere la capacità di difendere tanto spazio perché loro ti obbligano a farlo con costanti movimenti di rottura che rendono il campo molto grande, però anche tu hai tantissimo spazio per correre alle spalle della loro difesa. Noi in casa abbiamo avuto 6-7 chance da gol chiare, non abbiamo segnato perché dipende pure dal talento e l’Inter ha giocatori che negli spazi in transizione possono fare malissimo al Barça".

Ai rivali del Barça hanno annullato 33 gol per fuorigioco molti di pochi centimetri.

"Hanno una linea coordinata che non ti permette di penetrare con i giocatori d’attacco perché sono quasi sempre disabilitati dal fuorigioco. Nel Clásico di Liga (0-4 al Bernabeu) è stato scandaloso: 12 offside, 8 di Mbappé, 2 gol annullati. Devi lavorare sugli inserimenti dalla seconda linea, con giocatori che hanno almeno 5 metri per arrivare alla linea del Barça e quindi possono evitare di trovarsi in offside".

Il Barça è molto aggressivo

"L’Inter in difesa ha palleggiatori migliori dei miei, e ha gente capace di andare bene in profondità come Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu: deve cercare di sfruttare la loro capacità di correre negli spazi, anche perché Iñigo non è super rapido e i due terzini sono spesso altissimi. Devi farli correre all’indietro, perché in avanti mordono".

Che blocco consiglia?

"Basso: il Barça ha difficoltà a tirare e tu trovi più spazi per far male in contropiede".