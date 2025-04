Lunedì 5 maggio dalle 17.30 a Roma è in programma l'evento 'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025', organizzato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e dal Gruppo FS. Nel corso dell'evento condotto dalla giornalista Alessia Tarquinio verranno premiate le MVP della stagione 2024-25 che si chiuderà nel weekend successivo con l'ultima giornata di campionato e sabato 17 maggio con la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa allo stadio Giuseppe Sinigagli' di Como tra Juventus e Roma.

Ai premi MVP eBay (miglior giocatrice assoluta, miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante e miglior giovane) si aggiungerà un premio speciale "Frecciarossa Women in Sport Award” Il Talento non ha genere, destinato a una calciatrice che nella sua carriera dentro e fuori dal campo si è distinta per aver rappresentato un esempio per le nuove generazioni. Ma 'Frecciarossa Game On' sarà anche l'inizio di una nuova era per la Serie A femminile, che il 5 maggio presenterà il suo rebranding, con una nuova identità visiva e un nuovo logo che porteranno la Divisione e il campionato di Serie A nel futuro.