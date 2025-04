Alla vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League, a parlare per i blaugrana in conferenza stampa è Lamine Yamal.

Come vivi questo evento?

"E' la prima semifinale di Champions della mia vita, ho tanta voglia di vincere e darò tutto per questa gara".

Prima delle grandi partite posti sui social. Come mai lo fai?

"Lo faccio per passare il tempo e distrarmi. Lo faccio perché mi annoio...".

Cosa rispondi a chi ti dice che sei un po' arrogante?

"Non posso dire nulla...".

Quale compagno ti ha sorpreso di più?

"Inigo e Frankie (De Jong, ndr) hanno un livello incredibile, non gli si dà la stessa importanza che danno a me o Pedri ma stanno facendo una stagione incredibile".

Hai dato la mano a tutti gli avversari del Real dopo la finale. Come ti piacerebbe essere ricordato?

"Come giocatore, di essere un bravo giocatore e come persona di essere rispettoso e rispettato, come mi hanno insegnato i miei genitori".

Cosa avete analizzato dell'Inter?

"Tutti sanno che sono forti in difesa e contropiede. Lo hanno dimostrato in Champions. Ma anche noi siamo bravi nel palleggio, dovremo giocare come sempre e fare di tutto per passare".

Domani arrivi a 100 partite col Barcellona, di cosa ti senti orgoglioso?

"Alla mia età in pochi hanno fatto così tante partite nel Barcellona. E' facile essere motivati in un club così, l'importante è avere continuità e la cosa a cui dò più valore e come sto giocando alla mia età".

Hai già vinto tutto a 17 anni, ti manca la Champions. Hai mai pensato a questo e hai mai avuto paura che gli avversari ti fermassero?

"No, ho la motivazione di far bene. Manca poco alla partita ma la paura l'ho abbandonata da tempo".

Senti la pressione?

"Non la chiamerei pressione, in Coppa del Re abbiamo vissuto un'esperienza positiva e sono contento di viverla di nuovo. sento di dover vivere il momento".

Contro il Real la sensazione è stata che potete superare qualsiasi sfida. Avete la stessa sensazione in squadra?

"L'altro giorno abbiamo sofferto fisicamente ritmo e intensità, eravamo stanchissimi, ma alla fine quando sei in finale contro il Real il cuore fa più delle gambe. In altre stagioni è mancato e stavolta no".

Come valuti il momento negativo dell'Inter?

"Credo che stanno giocando una semifinale di Champions, non è lo stesso torneo che in campionato. Sarà una partita complicata, non ha nulla a che vedere col campionato".

Cosa ti ha reso più nervoso, il black out o questa semifinale?

"Il black out ci ha reso nervosi tutti ma adesso pensiamo alla semifinale".

Alla tua età Messi aveva fatto 7 partite nel Barcellona e tu stai per arrivare a 100. Come vivi il confronto?

"Non faccio paragoni con lui, lascerei perdere. Penso solo a migliorare ogni giorno. Questo confronto non ha senso, voglio solo essere me stesso. Lui è il miglior giocatore della storia. Non ho parlato con lui".

Senti che questa può essere la tua era? Messi non ha mai segnato contro l'Inter...

"Vediamo se ce la farò, ci spero... Spero che sia l'era del Barcellona. Messi comunque ha segnato contro tante altre squadre".

Come gestisci il fatto di avere un talento come il tuo alla tua età?

"Penso non ci sia età per il calcio, si valutano qualità e mentalità di ognuno. Lo stiamo dimostrando, siamo molto giovani e giochiamo a un livello molto alto".

C'è un giocatore dell'Inter che ti piace più degli altri?

"Lautaro è uno di quelli che mi piacciono di più. Anche Barella. L'Inter gioca molto bene quando ha il possesso, sono forti difensivamente e bravi in contropiede".

Che consiglio ti ha dato Raphinha?

"Mi ha dato un consiglio di cui avevo bisogno in quel momento, ma è una cosa personale. E' un veterano che ha molta esperienza e per noi giovani è importante che un giocatore così si interessi a te".

Cosa cambia vincere con il Barcellona per un giocatore della cantera?

"Da piccoli abbiamo vissuto la vittoria del 2015 e abbiamo vissuto quel trofeo. Siamo al Barcellona perché ci teniamo. Non è lo stesso vincere o giocare un Clasico per chi viene dal settore giovanile"

