Inzaghi ha già dato qualche indizio in conferenza stampa, ma per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione bisognerà attendere la mattinata di domani, giornata della sfida tra Barcellona e Inter valida per la semifinale d'andata di Champions League. L'unico indisponibile in casa nerazzurra è Pavard, bloccato dalla distorsione alla caviglia sinistra accusata contro la Roma: al suo posto ci sarà Bisseck, scelto per completare la difesa a tre con Acerbi e Bastoni. Lo conferma Sky Sport che poi disegna il resto dell'undici nerazzurro.

Sulla corsia di sinistra toccherà a Dimarco spingere e provare a limitare Yamal, mentre sulla corsia opposta si rivedrà Dumfries: l'olandese tornerà in campo dal 1' dopo lo spezzone di domenica al rientro dall'infortunio. Le altre certezze sono in mezzo al campo, dove è confermato il solito trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco resta invece ancora da capire se Thuram darà le giuste garanzie per affiancare Lautaro: le alternative si chiamano Arnautovic e Taremi.

