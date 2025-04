L'Inter si preannuncia come un avversario molto ostico per il Barcellona. Per il loro stile di gioco, la loro esperienza in Europa e il talento dei loro giocatori. Così Sport, storico quotidiano catalano, presenta l'avversaria di domani della formazione di Hansi Flick in un articolo dove si elogia l'ottimo percorso compiuto dai nerazzurri in questa Champions League, ma non solo. Nell'evidenziare l'enorme crescita del club di Viale della Liberazione negli ultimi anni, si mette in risalto il lavoro compiuto da Beppe Marotta: "Sino al 2018, i nerazzurri avevano trascorso otto stagioni consecutive fuori dalla massima serie eurooea, chiudendo la Serie A ad almeno 20 punti dalla Juventus. L'arrivo di Giuseppe Marotta ha cambiato tutto. Nel suo primo anno, il direttore sportivo italiano ha optato per un allenatore di carattere come Antonio Conte. Nella stagione 2019-20 hanno quasi sconfitto la Juve, arrivando a un solo punto dallo scudetto. Cominciavano a manifestarsi segnali di ripresa. L'Inter ha toccato il cielo nella stagione 2020-21, quando vinse la Serie A con 13 punti di vantaggio e segnò l'inizio di un nuovo ciclo. La chiave? Una ricostruzione chirurgica della squadra guidata da Giuseppe Marotta: acquisti low cost, profili impegnati e la scommessa su giocatori capaci di dare il massimo fin dal primo giorno. Investimento minimo, impatto massimo. Il leader italiano ha saputo coniugare, come pochi altri, la fame di giovani promettenti giocatori, alcuni dei quali oggi sono stelle mondiali, con l'affidabilità di veterani temprati dalla battaglia. Una combinazione infallibile che ha restituito identità al club".

E nonostante l'addio di Conte, il trend si è confermato con Simone Inzaghi: "Quasi quattro anni dopo, non sembra esagerato affermare che l'Inter dovrebbe essere un modello da seguire per gli altri club in termini di strategia sportiva. Il club italiano ha dimostrato una capacità unica nel prendere decisioni difficili, come ad esempio non aver paura di vendere giocatori se ritengono che il loro tempo sia giunto al termine o quando l'offerta è irresistibile. Quindi valutano attentamente le loro mosse di mercato, basandosi su criteri molto specifici: la perfetta aderenza al sistema, la maturità calcistica del giocatore (non necessariamente legata alla sua età) e, naturalmente, il potenziale per una prestazione immediata. L'Inter, inoltre, monitora costantemente il mercato per ingaggiare giocatori a costo zero o sfruttare le occasioni evidenti. A un passo dalla finale di Champions League, l'Inter è tornata a far parlare di sé in Italia; si può tranquillamente dire che Marotta ha resuscitato l'Inter. Il club, che sembrava perso nell'ombra della Juventus, ha trovato la sua identità e, soprattutto, la sua strategia, fatta di acquisti a lungo termine, giocatori europei di alto livello acquisiti a basso costo, veterani che portano esperienza e opportunità di mercato che altri non vedono", la chiosa.

