Quando l'Inter eliminò il Barcellona nel 2010 si giocava al Camp Nou, mentre oggi sarà il Montjuic. Resta l'avversario super e resta un'Inter che può fare l'impresa, come sottolinea Lucio, uno dei protagonisti di quella squadra leggendaria. L'ex difensore nerazzurro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Lucio, se chiude gli occhi, riesce a tornare a quella notte catalana?

"Certo, quasi ogni azione... Ne ho giocate di battaglie nella mai carriera, ma come quella ce ne sono state poche. A distanza di anni posso dire che è stato quasi divertente. Auguro a Inzaghi di vivere una notte così, se lo meriterebbe per il lavoro che ha fatto".

Lei può scrivere un manuale di resistenza in Catalogna.

"La forza offensiva del Barcellona è impressionante, producono occasioni e pericoli da tutte le parti, ma è impressionante anche la capacità di difendere dell’Inter, soprattutto in Champions League. Ogni partita è diversa, ogni squadra è diversa, posso solo dire che questa Inter ha i giocatori e le conoscenze per difendersi sempre con ordine: ha il fisico dei centrali, l’attenzione del gruppo, la fame di arrivare fino in fondo. E anche la tecnica, perché serve pure quella per uscire con la palla e ripartire: in questo, soprattutto Bastoni è un maestro".

Quanto peserà il diverso momento delle due squadre? Una in estasi, l’altra è sulle gambe e ferita.

"Questa è Champions pura, al massimo livello, in questa competizione tutto quello che è successo prima si azzera. Ce lo dice la storia, questa coppa dà motivazioni uniche, diverse da tutte le altre. Io non credo che il Barcellona entrerà in campo sazio per le ultime vittorie, ma soprattutto sono certo che l’Inter non sarà depressa per le tre sconfitte".

Ma 15 anni dopo si aspetta una gara simile a quell’altra semifinale?

"C’è una grande differenza rispetto ad allora. Questa partita è solo il primo tempo, per noi invece a Barcellona si giocava il secondo tempo...".

Insomma, chi va in finale?

"Non faccio pronostici, ma dico che l’Inter è grande e gloriosa come il Barça: parte alla pari e ha tutto per farcela. So che i tifosi nerazzurri ci credono, e fanno bene perché è meraviglioso quando diventano una cosa sola con la squadra. Noi lo sappiamo bene".