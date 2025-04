Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Arsenal-PSG, l’allenatore Fabio Capello ha parlato così del momento vissuto dall’Inter, reduce da tre sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato: “Dai nerazzurri vorrei vedere l’umiltà di chi sa di non partire favorito”, l’analisi dell’ex tecnico di Juventus, Roma e Milan.

Sulla gara di stasera, vinta 1-0 dal PSG: “Per me il migliore in campo di stasera è stato Kvara, mi ha impressionato. Non l’ho mai visto correre così, nemmeno nel primo anno di Napoli con Spalletti. E’ vero che correva, ma quando c’era da rientrare non correva come stasera”.