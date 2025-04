Daniel Martín Alexandre, meglio noto come Dani, ex difensore del Betis Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.it alla vigilia della semifinale di Conference League tra gli andalusi e la Fiorentina, ma esprimendo un suo giudizio anche sulla gara di Champions League che vedrà opposti l'Inter e il Barcellona: "Il Barcellona arriva con il morale alle stelle dopo aver battuto il Real Madrid in Copa del Rey in una grande partita. L’Inter, è vero, perde da tre partite ma ha dimostrato di poter battere chiunque. È una semifinale di Champions League e tutto può succedere. L’Inter è una squadra molto rispettata in Spagna. Penso che sarà una partita molto combattuta”.