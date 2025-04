Woijciech Szczesny sarà il portiere del Barcellona in Champions League, quindi anche nelle semifinali contro l'Inter e nell'eventuale finale di Monaco. La conferma è arrivata in conferenza stampa da Hansi Flick, nonostante il recente rientro a disposizione di Marc-André ter Stegen. Secondo l'ex portiere spagnolo Santi Cañizares, ora commentatore di COPE, la vicinanza dell'estremo difensore tedesco al tecnico blaugrana potrebbe avere un impatto negativo sul polacco ex Roma e Juventus: "È impossibile che la pressione che Ter Stegen esercita su Flick non faccia perdere l'equilibrio a Szczesny" le parole dell'ex Valencia durante 'El tertulión'.

"La pressione che Ter Stegen esercita su Flick dalla panchina è impressionante, sussurrandogli all'orecchio e parlandogli in continuazione - ha aggiunto Cañizares -. È impossibile che questo non disorienti Szczesny. Non so come chiamarlo, si potrebbe dire che è un 'leccapiedi'. Voglio che capiate che il comportamento di Ter Stegen influisce su Szczesny, perché influisce su un portiere, e questo non è giusto".