In attesa del primo round tra Inter e Barcellona, in programma domani in Spagna nella tana dei catalani, questa sera è stato il turno della prima semifinale d'andata di Champions League: all'Emirates Stadium di Londra il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal 1-0 e si aggiudica il primo atto con il mancino sporco ma letale di Dembelé, arrivato dopo appena quattro giri di orologio.

Nella ripresa i Gunners trovano il pareggio con Merino, ma l'urlo dei tifosi biancorossi si strozza in gola dopo pochi minuti di consulto al VAR: il centrocampista parte da posizione di fuorigioco e il risultato non cambia. Da una parte Donnarumma salva in un paio di circostanze, dall'altra Barcola e Goncalo Ramos (traversa) cestinano il raddoppio. Il primo tempo termina con il successo dei parigini, ma per capire chi andrà in finale bisognerà attendere il match di ritorno di settimana prossima al Parco dei Principi.

