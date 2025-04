A quindici anni dalla semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, la squadra milanese ritrova la compagine catalana ancora una volta in semifinale di UCL. Il pensiero torna inevitabilmente a quella storica gara d'andata tra le due compagini giocata a San Siro e vinta proprio dai nerazzurri, non senza le polemiche degli spagnoli che imputavano il ko all'arbitraggio di Olegário Benquerença, a loro parere rivedibile. In occasione del match di domani, Mundo Deportivo ha raggiunto il fischietto portoghese che in merito alla direzione di quella gara ha immediatamente detto: "Non c'è niente che debba dire o chiarire. La stampa ha già detto tutto quello che ha detto".

"Non mi piace parlare con i giornalisti in generale, grazie per la chiamata. Sono tutti molto seri - ha aggiunto non senza un pizzico di fastidio -. Possono rimanere con la loro serietà e tutto ciò che hanno detto e continuare a fare il loro lavoro, che vi do la mia vita e anch'io mi trovo molto bene", ha concluso

