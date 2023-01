Le ultime uscite contro Monza, Parma e Verona , lasciano qualche dubbio sul momento dell' Inter . " Non esiste un’unica versione dei nerazzurri, anche se nelle ultime dieci partite ne hanno vinte otto, perdendo con la Juventus e pareggiando in Brianza fra errori arbitrali e demeriti. Senza dimenticare gli ottavi di Champions raggiunti superando il Barcellona, che avrà tanti difetti ma è pur sempre in testa alla Liga - riporta il Corriere della Sera - E' lecito pensare che mercoledì nel derby di Supercoppa l’Inter tornerà, o almeno proverà a tornare a pieno regime, dopo una settimana con le marce basse, anche a causa di acciacchi e infortuni".

Il quotidiano punta su un giocatore in particolare come possibile protagonista. "Il filo conduttore, quella elettricità che tiene accesa l’Inter anche nelle serate normali, è sempre Lautaro: a due minuti dal novantesimo come in Coppa o tre minuti dopo il calcio d’inizio, poco cambia per il Toro, campione del mondo ma con la fame di chi si è fatto soffiare il posto da titolare da Julian Alvarez in Qatar: un mix di sentimenti contrastanti che ha aumentato l’orgoglio e anche la rabbia dell’attaccante che assieme a Dzeko sta compensando l’assenza infinita di Lukaku e la latitanza altrettanto lunga di Correa".