Un'Inter che ricorda quella della prima metà del 2023. E' il paragone che oggi propone il Corriere della Sera, ricordando che allora la squadra trovò poi il modo di svoltare arrivando fino alla finale di Champions League a Istanbul e l'anno dopo allo scudetto.

Una squadra, si legge, che crea tantissimo ma viene punita al primo errore. Il ciclo di dodici mesi iniziato dopo allora cominciò in qualche modo proprio a Empoli (allora fu 0-3 con doppietta di Lukaku e gol di Lautaro) dove domani alle 18.30 giocherà l'Inter. Oggi Inzaghi parlerà alla squadra, ripartendo dalle cose buone e quelle meno buone (certamente i gol presi soprattutto nel secondo tempo). Situazioni difficili da accettare per chi arriva da una stagione come quella scorsa e anche per chiunque voglia vincere il campionato.

Oggi la squadra non sembra infatti avere la condizione per supportare un atteggiamento come quello visto contro la Juve per tutti i 90'.