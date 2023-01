La vittoria dell'Inter sul Napoli apre "una pratica del tutto nuova, anche per gli effetti che può avere uno stop così lungo su gambe e teste dei giocatori". Così commenta il Corriere della Sera dopo il risultato di ieri al Meazza. "Non è ancora una rivoluzione, ma la banda di Spalletti è sembrata timida di fronte a un avversario che in questo stadio strapieno l’ha battuta per la quinta volta di fila: forse è un complesso passeggero, ma di sicuro gli azzurri devono trovare in fretta la brillantezza e la spensieratezza per far volare di nuovo il loro magnifico aquilone sopra le teste di tutti gli altri".