Con il Napoli che vola, l'obiettivo delle inseguitrici diventa non solo recuperare terreno ma anche difendere la posizione tra le prime quattro. "In palio ci sono un mucchio di soldi, 40 milioni, vale a dire l’assegno che incassa chi si qualifica alla grande coppa - scrive il Corriere della Sera - Senza Champions , per le big progettare il futuro è impossibile. Il guaio è che il ballo è affollato e mancano le sedie. L’ultima giornata ha rimesso in pista Roma, Lazio e Atalanta, che a quota 34 punti tallonano Milan (38) e la coppia Juventus-Inter (37)".

"Milan e Inter sognavano di giocarsela per lo scudetto a questo punto della stagione - si legge ancora - l’obiettivo estivo era per entrambe la seconda stella, invece la realtà dei fatti è ben più modesta. Colpa anche del mercato estivo che non ha pagato, con De Ketelaere e Lukaku che sono i simboli della campagna di rafforzamento che non ha reso. Certo, ci sarebbe anche il mercato di riparazione, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma la situazione è quella che è, i soldi sono pochi, quindi non aspettiamoci grossi colpi, grossi stravolgimenti".