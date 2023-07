"Anche se forse non lo ammetteranno pubblicamente, né Simone Inzaghi né Stefano Pioli sono contenti di replicare l’esperienza dell’anno scorso". Si riferisce, il Corriere della Sera, al derby di settembre. Sarà il 17, l'anno scorso fu il 3. Ed è già un primo snodo delicato.

Quanto al ritorno, "ad aprile (il 21) c’è Milan-Inter che dà il via all’ultimo mese (si chiude il 26 maggio per l’Europeo). È la Roma ad avere il finale più duro, perché deve affrontare Napoli, Juve e Atalanta. I bianconeri hanno anche la sfida con il Milan, mentre l’Inter alla penultima aspetta la Lazio di Sarri. L’ultima giornata è tosta soprattutto per l’Atalanta (con il Torino), mentre le altre big non possono lamentarsi. Anche se a quel punto i giochi potrebbero essere chiusi".