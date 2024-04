Che succeda nel derby, o che succeda più avanti, l’Inter sarà Campione d’Italia. Un obiettivo verso il quale la squadra di Inzaghi va spedita. La capolista, quest’anno prima della classe anche e soprattutto per la maturità con la quale ha corso verso il sopraccitato finale, con il fare di chi ha tutta l’esperienza da veterani, conta ben nove dei suoi giocatori in rosa “che non hanno mai provato quella sensazione lì in carriera” sottolinea il Corriere della Sera nell’edizione odierna che si chiede con un tono vagamente sarcastico: "Chissà se sono pronti davvero a gestire la tempesta di emozioni per una vittoria che è in cantiere da settimane, per non dire mesi".

Uno dei simboli della vittoria che verrà è sicuramente Federico Dimarco, l’interista nel sangue e nell’anima, cresciuto proprio nell’Inter ma che nell’anno dello scudetto di Conte era ancora in quel di Verona, ultima tappa di un peregrinare finito proprio a San Siro sotto l’egida di Simone Inzaghi. Diverso ma non meno significativo il percorso di Hakan Calhanoglu, “esploso nel Leverkusen quando era ancora 'Neverkusen', la squadra che non vinceva mai”. Il turco è pronto a godersi la ‘rivincita' sul titolo vinto dal Milan nell'anno successivo al cambio di sponda del Naviglio: un titolo nel derby avrà per lui un sapore ancora più dolce. Come per Marcus Thuram, anche lui prossimo al primo titolo in carriera a 26 anni e che all'andata segnò un gol straordinario.